Иран и Украина согласуют выплаты семьям жертв крушения Boeing

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Размер компенсаций семьям жертв крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране будет зависеть от договорённостей иранской и украинской сторон, заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.
Иран и Украина согласуют выплаты семьям жертв крушения Boeing
  • Reuters

«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа была неординарной, обеим странам (Ирану и Украине. — RT) необходимо достичь урегулирования», — цитирует Резаифара IRNA. 

По его словам, Boeing был застрахован одной из украинских компаний, однако необходимо выяснить, будет ли страховка распространяться на конкретный случай.

Ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Иранский лидер Хасан Рухани пообещал направить на Украину спецпредставителя для официального выражения сожаления в связи с ЧП.

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