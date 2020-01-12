Нетаньяху прокомментировал признание Ираном вины за сбитый самолёт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт.

איראן מדכאת את עמה ומרכזת את הטרור בכל המזרח התיכון. היא גרמה למותם של 176 אנשים חפים מפשע ושיקרה לקהילה הבינלאומית.



אני אמשיך להוביל מאבק ללא פשרות נגד התבססותה של איראן בצפון ישראל ונגד הניסיונות שלה להשיג יכולות גרעיניות.



אנחנו שולחים תנחומים למשפחות הנספים. pic.twitter.com/CQMAIcuH8C — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 января 2020 г.

«Иран угнетает свой народ и концентрирует терроризм на всём Ближнем Востоке. Это привело к гибели 176 невинных людей и обмануло международное сообщество», — написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.

Премьер заявил о намерении продолжать оставаться «бескомпромиссным» противником Ирана, вести борьбу «с его попытками достичь ядерного потенциала».

Как сообщает РИА Новости, во время заседания кабмина Нетаньяху обвинил Иран во лжи, что «полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна».



«Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолёте. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир... Мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 граждан Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.