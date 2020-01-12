Токаев назвал признание Ираном вины за сбитый самолёт важным решением

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унёсшую жизни многих граждан ряда государств, — это решение, имеющее важное значение», — написал Токаев в своём Twitter.

Он добавил, что всем сторонам надлежит проявлять сдержанность, чтобы снизить напряжённость.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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