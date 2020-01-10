В МИД заявили о готовности России обсудить с США кризис вокруг Ирана

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности России к обсуждению с Соединёнными Штатами ситуации вокруг Ирана в случае, если Вашингтон проявит интерес.
В МИД заявили о готовности России обсудить с США кризис вокруг Ирана
  • РИА Новости

«Если они проявят к этому интерес, мы, конечно, готовы», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, американская сторона осведомлена о подходе России в данном вопросе.

«Все наши подходы им излагались многократно», — сказал Рябков.

Также он отметил, что Москва находится в постоянном контакте в рамках участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Контакты все в первые дни нового года проходили, по сути дела, ежедневно», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций.

8 января Тегеран провёл операцию возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани и нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

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