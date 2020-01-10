В МИД заявили о готовности России обсудить с США кризис вокруг Ирана
- РИА Новости
«Если они проявят к этому интерес, мы, конечно, готовы», — цитирует Рябкова РИА Новости.
По его словам, американская сторона осведомлена о подходе России в данном вопросе.
«Все наши подходы им излагались многократно», — сказал Рябков.
Также он отметил, что Москва находится в постоянном контакте в рамках участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Контакты все в первые дни нового года проходили, по сути дела, ежедневно», — сказал он.
Ранее Рябков заявил, что Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций.
8 января Тегеран провёл операцию возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани и нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.