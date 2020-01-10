В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Конечно, то, что было заявлено с обеих сторон, создает определённую надежду на невозникновение новых обострений вокруг этого кризиса, но предпосылки для того, что конфронтация может возобновиться, никуда не исчезли», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо проявлять сдержанность, прежде всего, Соединённым Штатам.

«Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего — США, которые в своё время «взорвали» Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа, политику, которая нам представляется деструктивной и неприемлемой», — подчеркнул представитель российского МИД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтон не обладал точными данными о месте и времени возможной атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты, когда принял решение провести операцию по его ликвидации в Ираке.

8 января Тегеран провёл операцию возмездия за убийство Сулеймани и нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.