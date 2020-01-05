Российские военные врачи помогли 4500 жителям в сирийском Камышлы

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Российские военные врачи оказали помощь около 4,5 тыс. жителей сирийского города Камышлы в провинции Хасеке с ноября 2019 года.

«Здесь частью сил развернут медицинский отряд для оказания неотложной помощи, в первую очередь, нашим военнослужащим. В полном объёме здесь развернута хирургическая помощь, специализированная помощь, в том числе реанимационная. В спокойное время мы ведем амбулаторный приём местного населения», — приводит РИА Новости слова начальника медицинского отряда специального назначения Романа Смирнова.

Он отметил, что пункт оснащён оборудованием, которое позволяет проводить хирургические и офтальмологические операции. Всего в центре оказания помощи работают 17 врачей.

28 ноября стало известно, что отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.

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