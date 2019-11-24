Российские военные доставили гумпомощь в сирийский город Хасеке

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Российские военные впервые с начала войны в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Хасеке.

«Сегодня в населённом пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция», — цитирует РИА Новости офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России в Сирии Алексея Сергеева.

Отмечается, что местному населению было выдано более тысячи продовольственных наборов.

Общий вес выданных наборов превысил шесть тонн.

13 октября представители ЦПВС в Сирии привезли продовольственную помощь в сирийскую провинцию Дераа.

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