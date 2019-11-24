Российские военные доставили гумпомощь в сирийский город Хасеке

Российские военные впервые с начала войны в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Хасеке.

«Сегодня в населённом пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция», — цитирует РИА Новости офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России в Сирии Алексея Сергеева. Отмечается, что местному населению было выдано более тысячи продовольственных наборов. Общий вес выданных наборов превысил шесть тонн. 13 октября представители ЦПВС в Сирии привезли продовольственную помощь в сирийскую провинцию Дераа.