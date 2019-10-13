Российские военные доставили более 3 тонн продовольствия в Сирию

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли продовольственную помощь в сирийскую провинцию Дераа.

«В населённом пункте Эбтаа прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов, расфасованных в пакеты с российской и сирийской символикой», — цитирует ТАСС представителя ЦПВС майора Дениса Анисимова.

Отмечается, что среди переданных продуктов есть мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко.

22 сентября представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска,