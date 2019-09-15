Российские военные доставили более трёх тонн еды в район Алеппо

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Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн продовольствия и одежды в село Маарет-умм-Хауш в северной провинции Алеппо.

«Этот населённый пункт в 30 км к северу от города Алеппо сильно пострадал в ходе боевых действий», — цитирует РИА Новости представителя ЦПВС Дениса Шатайло.

Он уточнил, что в село доставлено 500 продовольственных наборов и 500 комплектов одежды. 

«Офицеры ЦПВС пообещали в ближайшее время провести ещё одну акцию в этом районе с привлечением военных медиков», — добавил Шатайло.

6 сентября сообщалось, что в сирийском Алеппо в микрорайоне Джамия Ар-Рияд строители за последние полтора года отремонтировали или возвели 200 жилых домов.

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