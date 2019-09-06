В Алеппо рассказали о ходе восстановления жилых домов

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В сирийском Алеппо в микрорайоне Джамия Ар-Рияд строители за последние полтора года отремонтировали или возвели заново 200 жилых домов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на курирующего работы инженера Мухаммада Исмаила.

«В этом микрорайоне очень много зданий, которые сильно пострадали от обстрелов, и сейчас мы их восстанавливаем. За полтора года успели отстроить 200 жилых домов, а до конца следующего года планируем сдать последние 160», — заявил Мухаммад Исмаил.

В июле ФАН сообщало, что российские журналисты совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетили провинцию Хомс.

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