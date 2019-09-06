В Алеппо рассказали о ходе восстановления жилых домов
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на курирующего работы инженера Мухаммада Исмаила.
«В этом микрорайоне очень много зданий, которые сильно пострадали от обстрелов, и сейчас мы их восстанавливаем. За полтора года успели отстроить 200 жилых домов, а до конца следующего года планируем сдать последние 160», — заявил Мухаммад Исмаил.
В июле ФАН сообщало, что российские журналисты совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетили провинцию Хомс.