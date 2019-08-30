Россия зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки

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Российские представители заявили о 24 нарушениях режима прекращения огня в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.
Россия зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки
  • Reuters

В Латакии произошло 12 инцидентов, в Алеппо — 11, в Идлибе — один.

Турецкая сторона зафиксировала 40 случаев стрельбы. Из них 23 в Идлибе, 14 в Хаме, два в Латакии и один в Алеппо.

Также стало известно, что за сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провёл гуманитарную акцию в районе Ардаль-Хамра.

29 августа руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

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