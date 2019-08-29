ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«28 августа зафиксировано 28 обстрелов», — указал он.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Хай-Эш-Шейх-Максуд, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Эль-Аси, Бейт-Джнауро и другие.

Всего обстрелам подверглись три провинции: Алеппо, Латакия и Идлиб.

Ранее в ЦПВС заявили о наращивании боевиками сил в идлибской зоне деэскалации.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.