ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Reuters

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT. «24 августа зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы населённых пунктов: Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Кермель, Сафсафа, Чекурджак, Икко, Сандран, Нахшеба, Бейт-Джунауро, Ардаш-Даг, Айн-Эль-Кантара, Телль-Харуф, Хараб-Эль-Хизато провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб», — указал он. Ранее в ЦПВС заявили о наращивании боевиками сил в идлибской зоне деэскалации. 18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.