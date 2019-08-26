ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«24 августа зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы населённых пунктов: Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Кермель, Сафсафа, Чекурджак, Икко, Сандран, Нахшеба, Бейт-Джунауро, Ардаш-Даг, Айн-Эль-Кантара, Телль-Харуф, Хараб-Эль-Хизато провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб», — указал он.
Ранее в ЦПВС заявили о наращивании боевиками сил в идлибской зоне деэскалации.
18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.