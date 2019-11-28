Российские военные врачи начали работу в сирийском Камышлы

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Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.

«В поликлинике населенного пункта Камышлы приступают к работе русские врачи. На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы Министерства обороны России», — приводит ТАСС слова заместителя командира медицинского отряда подполковника медицинской службы Вадима Кузьмина.

Отмечается, что по случаю начала работы российских военных медиков у районной больницы прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан.

Ранее сообщалось, что российские военные впервые с начала конфликта в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Хасеке.

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