Российские военные врачи начали работу в сирийском Камышлы
«В поликлинике населенного пункта Камышлы приступают к работе русские врачи. На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы Министерства обороны России», — приводит ТАСС слова заместителя командира медицинского отряда подполковника медицинской службы Вадима Кузьмина.
Отмечается, что по случаю начала работы российских военных медиков у районной больницы прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан.
Ранее сообщалось, что российские военные впервые с начала конфликта в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Хасеке.