Катар призвал к сдержанности после убийства генерала Сулеймани в Ираке

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Катар призывает все стороны к сдержанности после убийства в ходе спецоперации США в Ираке иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Катар призвал к сдержанности после убийства генерала Сулеймани в Ираке
  • Reuters

«Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избавить Ирак, его народ и население региона от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооружённой эскалации», — приводит сообщение катарского МИД РИА Новости.

Генерал Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января. Позднее Пентагон подтвердил, что спецоперацию по его уничтожению лично санкционировал американский лидер Дональд Трамп.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма», а иранский верховный лидер Али Хаменеи пригрозил США местью.

Москва, в свою очередь, предупредила о тяжёлых последствиях убийства Сулеймани.

Подробности — в материале RT.

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