Эр-Рияд высказался по поводу убийства Сулеймани в Ираке
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- РИА Новости
Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в Twitter.
«Королевство Саудовская Аравия следит за событиями в Ираке, которые произошли в результате эскалации напряжённости и террористических действий, от последствий которых королевство предостерегало», — указывается в заявлении.
#Statementpic.twitter.com/Xcevwjn6gy— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) 3 января 2020 г.
МИД Саудовской Аравии призвал все стороны к самообладанию для предотвращения усугубления ситуации.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.
В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.
Подробности — в материале RT.