Эр-Рияд высказался по поводу убийства Сулеймани в Ираке

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сделало заявление после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке американскими военными.

Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в Twitter.

«Королевство Саудовская Аравия следит за событиями в Ираке, которые произошли в результате эскалации напряжённости и террористических действий, от последствий которых королевство предостерегало», — указывается в заявлении.

МИД Саудовской Аравии призвал все стороны к самообладанию для предотвращения усугубления ситуации.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.