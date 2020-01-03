Президент Сирии прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Об этом сообщает AFP.

«Асад заявил, что поддержка сирийской армии со стороны Сулеймани «не будет забыта», — пишет агентство.

#BREAKING Assad says Soleimani support for Syria army 'will not be forgotten' pic.twitter.com/WJkuFwXEq7 — AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.