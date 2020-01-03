Президент Сирии прокомментировал убийство генерала Сулеймани
- © Пресс-служба президента Сирии
Об этом сообщает AFP.
«Асад заявил, что поддержка сирийской армии со стороны Сулеймани «не будет забыта», — пишет агентство.
#BREAKING Assad says Soleimani support for Syria army 'will not be forgotten' pic.twitter.com/WJkuFwXEq7— AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.
В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.
Подробности — в материале RT.