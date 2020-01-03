Axios: США ожидают кибератак со стороны Ирана после убийства Сулеймани

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Американские власти обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани военными США.
Axios: США ожидают кибератак со стороны Ирана после убийства Сулеймани
  • AFP

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что американская сторона готовится к возможным иранским кибератакам.

По мнению издания, подобный шаг является наиболее вероятным вариантом ответного удара со стороны Ирана.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.

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