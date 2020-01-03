Axios: США ожидают кибератак со стороны Ирана после убийства Сулеймани

Американские власти обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани военными США.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что американская сторона готовится к возможным иранским кибератакам.

По мнению издания, подобный шаг является наиболее вероятным вариантом ответного удара со стороны Ирана.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.