США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак

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Американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряжённости в стране и регионе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Ираке.
США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак
  • Reuters

«Из-за обострения напряжённости в Ираке и регионе посольство США призывает американских граждан… немедленно покинуть Ирак», — говорится в заявлении.

Как отмечается, американцам следует покинуть Ирак «на самолёте, если это возможно» или «сухопутным путём».

3 января в Пентагоне заявили, что в ходе операции США в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали убийство Сулеймани «актом международного терроризма» и выразили американской стороне решительный протест.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство генерала

В МИД России прокомментировали убийство, указав, что произошедшее приведёт к напряжённости во всём регионе.

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