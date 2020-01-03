США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак

Американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряжённости в стране и регионе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Ираке.

«Из-за обострения напряжённости в Ираке и регионе посольство США призывает американских граждан… немедленно покинуть Ирак», — говорится в заявлении.

Как отмечается, американцам следует покинуть Ирак «на самолёте, если это возможно» или «сухопутным путём».

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق، 3 كانون الثاني 2020

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq, January 3, 2020https://t.co/3Cd1N4x6b9 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 3, 2020

3 января в Пентагоне заявили, что в ходе операции США в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали убийство Сулеймани «актом международного терроризма» и выразили американской стороне решительный протест.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство генерала.

В МИД России прокомментировали убийство, указав, что произошедшее приведёт к напряжённости во всём регионе.