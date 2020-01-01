Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

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Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
  • Reuters

Об этом сообщает France24.

По словам официального представителя ведомства Морган Ортагус, Помпео был вынужден отложить поездки «из-за необходимости находиться в Вашингтоне, следить за текущей ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке».

Ранее посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков и рекомендовало американцам не приближаться к зданию.

31 декабря демонстранты подожгли ворота посольства Соединённых Штатов в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

Глава Евросовета Шарль Мишель и МИД Германии осудили нападение на посольство США в Ираке.

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