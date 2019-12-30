Помпео 3 января встретится с Зеленским
- Reuters
Также Помпео встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Минобороны этой страны Андреем Загороднюком.
«Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности со стороны США», — указано в сообщении.
Ранее Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину.