Помпео 3 января встретится с Зеленским

Государственный секретарь США Майк Помпео и украинский президент Владимир Зеленский проведут встречу в Киеве 3 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.

Также Помпео встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Минобороны этой страны Андреем Загороднюком.

«Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности со стороны США», — указано в сообщении.

Ранее Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину.