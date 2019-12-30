Помпео 3 января встретится с Зеленским

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Государственный секретарь США Майк Помпео и украинский президент Владимир Зеленский проведут встречу в Киеве 3 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.
Помпео 3 января встретится с Зеленским
  • Reuters

Также Помпео встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Минобороны этой страны Андреем Загороднюком.

«Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности со стороны США», — указано в сообщении.

Ранее Помпео анонсировал визиты в Казахстан, Белоруссию и на Украину.

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