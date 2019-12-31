Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Ираке

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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Ираке. Об этом он написал в Twitter.
Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Ираке
  • Reuters

«Иран убил американского военного и ранил многих. Мы жёстко ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовал атаку на американское посольство в Ираке. Они будут привлечены к ответственности», — написал он.

Кроме того, Трамп призвал Ирак использовать вооружённые силы для защиты здания американской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Багдаде.

В МИД России выразили озабоченность в связи с обменом ударами между участниками «Хезболлы» и ВС США в Ираке.

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