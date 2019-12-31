Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Ираке. Об этом он написал в Twitter.

«Иран убил американского военного и ранил многих. Мы жёстко ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовал атаку на американское посольство в Ираке. Они будут привлечены к ответственности», — написал он.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Кроме того, Трамп призвал Ирак использовать вооружённые силы для защиты здания американской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

29 декабря Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пяти складам с оружием и командным пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

Позднее стало известно, что четыре ракеты взорвались рядом с базой американских военных в Багдаде.

В МИД России выразили озабоченность в связи с обменом ударами между участниками «Хезболлы» и ВС США в Ираке.