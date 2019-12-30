Захарова прокомментировала вызов посла России в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в Польше после слов российского лидера Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — сказала она в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия—1».

По словам Захаровой, вызов посла является дипломатической рутиной, а не «кульминационным событием».

24 декабря Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.

В связи с этим российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. По его словам, беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.