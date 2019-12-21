МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

В МИД России заявили, что страна продолжит реализацию своих экономических проектов, несмотря на санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении участников строительства «Северного потока — 2».

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что будет «любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны», от которых «как, например, от Германии», командным голосом из Вашингтона «требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы».

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес.

Как указывается в документе американского Минфина, стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

Российский МИД объяснил данные шаги тем, что США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», что позволит подорвать развитие европейской экономики и её способность конкурировать с США на мировых рынках.