В Польше оценили последствия представления России в качестве врага

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Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал он в интервью Reuters.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.

В ноябре премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

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