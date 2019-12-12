Песков: Россия готова сотрудничать в расследовании убийства в Берлине

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Россия готова к сотрудничеству с Германией в вопросе расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, для этого есть ряд соответствующих ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия готова сотрудничать в расследовании убийства в Берлине
  • РИА Новости

«Россия готова к этому сотрудничеству, об этом сказал президент. И есть целый набор ведомств, которые могут взаимодействовать в этой сфере», — сказал он.

Как указал представитель Кремля, эти ведомства хорошо известны.

«Они относятся к категории силовых или следственных органов», — добавил он.

В начале декабря Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.

12 декабря МИД России сообщил, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя убийство гражданина Грузии в Берлине, назвал убитого боевиком, а также «кровавым человеком», который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.

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