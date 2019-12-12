Россия высылает двух сотрудников посольства Германии
- РИА Новости
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что сотрудники дипведомства должны покинуть страну в течение семи дней.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.
Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.