Россия высылает двух сотрудников посольства Германии

В российском МИД заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что сотрудники дипведомства должны покинуть страну в течение семи дней.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.