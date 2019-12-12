Россия высылает двух сотрудников посольства Германии

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В российском МИД заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Россия высылает двух сотрудников посольства Германии
  • РИА Новости

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что сотрудники дипведомства должны покинуть страну в течение семи дней.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.

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