В МИД России назвали позорной кампанию против памятников воинам СССР
- РИА Новости
Он подчеркнул, что в некоторых странах пытаются не только сфальсифицировать факты и итоги Второй мировой войны, включая вердикты Нюрнбергского трибунала, но и оправдать преступления нацистов.
«В ряде государств упорно стремятся оправдать преступления нацистов и их коллаборационистов. Действительно, набирает обороты позорная кампания против захоронений солдат-освободителей и памятников им», — сказал Панкин.
В связи с этим он призвал рассматривать празднование 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне как шанс напомнить миру об уроках прошлого и защитить историческую правду.
В МИД России рассказали об активной работе по данному вопросу с соотечественниками за рубежом.
«Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договорённостями, как, например, случаи сноса памятников в Польше или странах Балтии, мы... задействуем общественный ресурс соотечественников», — пояснил замминистра иностранных дел России.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал правдой ответить на попытки некоторых стран Европы и международных институтов исказить исторические факты и события Великой Отечественной войны.
1 ноября стало известно о сносе памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге.
В посольстве России в Латвии назвали данный акт кощунством и попранием памяти советских воинов.