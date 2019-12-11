В МИД России назвали позорной кампанию против памятников воинам СССР

В зарубежных странах усиливается позорная кампания против памятников советским солдатам-освободителям и их захоронений, отметил замглавы МИД России Александр Панкин в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Он подчеркнул, что в некоторых странах пытаются не только сфальсифицировать факты и итоги Второй мировой войны, включая вердикты Нюрнбергского трибунала, но и оправдать преступления нацистов.

«В ряде государств упорно стремятся оправдать преступления нацистов и их коллаборационистов. Действительно, набирает обороты позорная кампания против захоронений солдат-освободителей и памятников им», — сказал Панкин.

В связи с этим он призвал рассматривать празднование 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне как шанс напомнить миру об уроках прошлого и защитить историческую правду.

В МИД России рассказали об активной работе по данному вопросу с соотечественниками за рубежом.

«Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договорённостями, как, например, случаи сноса памятников в Польше или странах Балтии, мы... задействуем общественный ресурс соотечественников», — пояснил замминистра иностранных дел России.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал правдой ответить на попытки некоторых стран Европы и международных институтов исказить исторические факты и события Великой Отечественной войны.

1 ноября стало известно о сносе памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге.

В посольстве России в Латвии назвали данный акт кощунством и попранием памяти советских воинов.