Посольство прокомментировало снос в Риге памятника героям-подводникам

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Посольство России в Латвии осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
Посольство прокомментировало снос в Риге памятника героям-подводникам
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«В ночь на 1 ноября был демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики в Даугавгриве. Решительно осуждаем этот кощунственный акт, направленный на попрание памяти советских воинов», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в посольстве выразили возмущение в связи с тем, что, несмотря на действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров, этот шаг был предпринят без согласования с российской стороной, что является нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что в Риге демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся около Штаба морских сил.

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