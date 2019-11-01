Посольство прокомментировало снос в Риге памятника героям-подводникам

Посольство России в Латвии осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

«В ночь на 1 ноября был демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики в Даугавгриве. Решительно осуждаем этот кощунственный акт, направленный на попрание памяти советских воинов», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в посольстве выразили возмущение в связи с тем, что, несмотря на действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров, этот шаг был предпринят без согласования с российской стороной, что является нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что в Риге демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся около Штаба морских сил.