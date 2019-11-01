В Риге демонтирован памятник героям-подводникам Балтики

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Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся около Штаба морских сил Латвии в Риге, демонтирован, передаёт Sputnik Латвия.
В Риге демонтирован памятник героям-подводникам Балтики
  • РИА Новости

По информации агентства, он был вывезен ночью, местные жители заметили пропажу утром.

Как отмечается, в стране множество таких монументов. Обычно их ставили возле военных частей, после вывода российских войск за некоторыми из них продолжали ухаживать. 

По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам в Даугавгриве как раз не был запущен — о нём заботились общественники из объединения моряков.

Ранее вандалы осквернили в городе памятник воинам — освободителям от немецко-фашистских захватчиков и оставили на нём надпись: «Оккупанты». Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.

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