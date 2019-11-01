В Риге демонтирован памятник героям-подводникам Балтики
- РИА Новости
По информации агентства, он был вывезен ночью, местные жители заметили пропажу утром.
Как отмечается, в стране множество таких монументов. Обычно их ставили возле военных частей, после вывода российских войск за некоторыми из них продолжали ухаживать.
По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам в Даугавгриве как раз не был запущен — о нём заботились общественники из объединения моряков.
Ранее вандалы осквернили в городе памятник воинам — освободителям от немецко-фашистских захватчиков и оставили на нём надпись: «Оккупанты». Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.