В Риге демонтирован памятник героям-подводникам Балтики

Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся около Штаба морских сил Латвии в Риге, демонтирован, передаёт Sputnik Латвия.

По информации агентства, он был вывезен ночью, местные жители заметили пропажу утром.

Как отмечается, в стране множество таких монументов. Обычно их ставили возле военных частей, после вывода российских войск за некоторыми из них продолжали ухаживать.

По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам в Даугавгриве как раз не был запущен — о нём заботились общественники из объединения моряков.

Ранее вандалы осквернили в городе памятник воинам — освободителям от немецко-фашистских захватчиков и оставили на нём надпись: «Оккупанты». Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.