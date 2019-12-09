Мексика отзывает посла из Аргентины после кражи книги

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Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро отзывают домой в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе.

«Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книги из знаменитого магазина. Пока что я дал ему указание вернуться домой», — написал в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Камера наблюдения магазина Ateneo зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав её в газете. Он был перехвачен охранниками и доставлен в полицию. 

«Если будет подтверждено, что видео соответствует действительности, то он будет немедленно отстранён от должности. Нулевая терпимость к нечестности», — отметил Эбрард.

В апреле сообщалось, что Литва отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций на фоне скандала о возможной коррупции.

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