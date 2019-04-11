Литва решила отозвать посла из Москвы из-за его «уязвимости»

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Литва отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций на фоне скандала о возможной коррупции. Об этом заявили в МИД Литвы.
Литва решила отозвать посла из Москвы из-за его «уязвимости»
  • Reuters

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января», — цитирует BNS пресс-атташе ведомства Расу Якилайтене.

Как заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, поскольку проводится расследование, «это статус особого свидетеля, и, поскольку в некотором смысле это касается России, посол может оказаться уязвимым».

«Может быть, ему не стоит на некоторое время ехать в эту страну», — добавил он.

Как уточняет ТАСС, президент страны Даля Грибаускайте отметила, что опрошенный в качестве свидетеля посол Литвы в России «становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу».

Агентство напоминает, что Мотузас был опрошен как специальный свидетель в ходе расследования дела о возможной коррупции в виде торговли влиянием.

Статус спецсвидетеля присваивается лицу в случае, если его опрашивают на предмет совершенных действий, однако оснований для предъявления подозрений ему недостаточно.

Ранее в Литве был задержан бывший посол в России Римантас Шидлаускас по подозрению в торговле влиянием. 

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. 

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