Суд в Литве заочно вынес приговор экс-министру обороны СССР

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января в 1991 году бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что обоих россиян судили заочно.

Суд признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях».

Головатова приговорили к 12 годам тюрьмы, Язова — к десяти.

27 марта в суде в Вильнюсе проходит заседание по делу о событиях 13 января 1991 года.

Ранее сообщалось, что сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что происходящее является безобразным фактом.