Суд в Литве заочно вынес приговор экс-министру обороны СССР
- РИА Новости
Отмечается, что обоих россиян судили заочно.
Суд признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях».
Головатова приговорили к 12 годам тюрьмы, Язова — к десяти.
27 марта в суде в Вильнюсе проходит заседание по делу о событиях 13 января 1991 года.
Ранее сообщалось, что сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.
Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что происходящее является безобразным фактом.