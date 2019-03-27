Дипломатов из России не пустили на суд по делу о событиях 1991 года в Литве

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Сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.
Дипломатов из России не пустили на суд по делу о событиях 1991 года в Литве
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает корреспондент RT.

Как отмечает РИА Новости, на суд не был допущен посол России Александр Удальцов.

11 марта 1990 Верховный совет Литвы заявил о восстановлении независимости республики, однако власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в республике начались несанкционированные акции протеста.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. Во время столкновений у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начался судебный процесс по «делу о событиях 13 января».

В января 2017 года сообщалось, что окружной суд Вильнюса передал бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву повестку для дачи показаний по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.

Генеральная прокуратура Литвы предъявила обвинения по данному делу нескольким гражданам России.

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