Посол России прокомментировал недопуск в суд по делу о событиях 1991 года в Литве

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Посол России в Литве Александр Удальцов прокомментировал недопуск российских дипломатов на заседание суда по делу о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений в Вильнюсе погибли 14 человек.
Посол России прокомментировал недопуск в суд по делу о событиях 1991 года в Литве
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«Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам», — приводит РИА Новости слова российского посла.

Удальцов подчеркнул, что дипломаты имеют право присутствовать на заседании суда при вынесении приговора гражданам своей страны.

11 марта 1990 Верховный совет Литвы заявил о восстановлении независимости республики, однако власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в республике начались несанкционированные акции протеста.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. Во время столкновений у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начался судебный процесс по делу о данных событиях.

В рамках данного процесса нескольким гражданам России были выдвинуты обвинения.

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