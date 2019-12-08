Трамп: Джулиани удалось многое выяснить при расследовании на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его адвокату Руди Джулиани удалось многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования на Украине, данной информацией с президентом он, однако, не делится.

«Он не сказал мне, что ему удалось выяснить, но я думаю, что он хочет сообщить конгрессу, генеральному прокурору и Министерству юстиции. Я слышал, что ему очень многое удалось выяснить», — цитирует Трампа ТАСС.

Президент отметил наличие множества «хороших сведений» у адвоката, по поводу которых он с ним ещё не беседовал.

Ранее сообщалось, что власти США запросили информацию о связанных с адвокатом Трампа компаниях.

Отмечалось, что запросы прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк и Федерального бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов демонстрируют заинтересованность в установлении причастности Джулиани и его партнёров к возможному отмыванию денег, сговору с целью обмана властей страны, подаче ложных показаний, работе в качестве иностранного агента, препятствованию правосудию и другим преступлениям.

В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

В ноябре Джулиани сообщил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.