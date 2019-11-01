Госдеп опубликует записи со связанными с Украиной контактами Джулиани

Госдепартамент США согласился согласился передать архив записей, содержащих контакты адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани по вопросам, касающимся Украины.

Об этом информирует The Hill.

Отмечается, что Госдеп «обработает и представит» документы «с соответствующими редакционными изменениями» к 22 ноября.

Кроме этого ведомство согласилось предоставить переписку между Джулиани и некоторыми советниками Госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Трампа с Украиной.