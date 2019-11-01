Госдеп опубликует записи со связанными с Украиной контактами Джулиани

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Госдепартамент США согласился согласился передать архив записей, содержащих контакты адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани по вопросам, касающимся Украины.

Об этом информирует The Hill.

Отмечается, что Госдеп «обработает и представит» документы «с соответствующими редакционными изменениями» к 22 ноября.

Кроме этого ведомство согласилось предоставить переписку между Джулиани и некоторыми советниками Госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Трампа с Украиной.

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