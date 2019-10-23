Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.

Об этом сообщает The Associated Press.

Как пишет агентство, документы были запрошены на основании Закона о свободе информации.

«Эти данные касаются вопроса огромной общественной значимости», — сказал в ходе судебных разбирательств в федеральном суде Вашингтона адвокат правозащитной организации American Oversight Дэниел Макграт, с чем согласился окружной судья Кристофер Купер.

При этом судья призвал организацию работать вместе с правительством, чтобы выявить документы, которые не засекречены и могут быть опубликованы, и наоборот.

Как рассказал директор организации Остин Эверс, обнародованию подлежит корреспонденция личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, в частности его электронные письма и текстовые сообщения.

4 октября председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

По их словам, это необходимо для расследования в рамках импичмента Трампа.

Конгрессмены намерены изучить, в какой степени президент «подставил под угрозу национальную безопасность страны, заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года и удерживая помощь» Киеву.