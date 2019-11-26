WSJ: власти США запросили информацию о связанных с адвокатом Трампа компаниях

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Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов направили в последние недели ряд запросов на предоставление данных о людях и организациях, связанных с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и его предполагаемыми партнёрами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По имеющимся у них данным, запросы касались информации о Giuliani Partners, America First Action, America First Policies, Fraud Guarantee, предположительно, сотрудничавшей с Giuliani Partners, и других структур.

Отмечается, что они демонстрируют заинтересованность прокуратуры и ФБР в установлении причастности Джулиани и его партнёров к возможному отмыванию денег, сговору с целью обмана властей страны, подаче ложных показаний, работе в качестве иностранного агента, препятствованию правосудию и другим преступлениям.

Уточняется, что в первую очередь внимание следствия направлено на консалтинговую деятельность Джулиани и его компании, а также на политическую и предпринимательскую активность Парнаса и Фрумана, их вовлечённость в дела администрации президента и деятельность его адвоката.

Ранее Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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