Полиция назвала имена погибших при теракте на Лондонском мосту
- Reuters
A man and a woman who died following the terrorist attack near to #LondonBridge on Friday, 29 November have been formally identified as Jack Merritt, 25, of Cottenham, Cambridgeshire and Saskia Jones, 23, of Stratford-upon-Avon, Warwickshire.https://t.co/mPbMkXAhOy— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 1 декабря 2019 г.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Лондоне.
29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.
Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.
Как сообщали СМИ, за атаку на Лондонском мосту ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.