Полиция назвала имена погибших при теракте на Лондонском мосту

Полиция Лондона сообщила, что при теракте 29 ноября на Лондонском мосту погибли 23-летняя Саския Джонс из Стратфорда-на-Эйвоне и 25-летний Джек Меррит из Коттенэма, выпускники Кембриджского университета.

A man and a woman who died following the terrorist attack near to #LondonBridge on Friday, 29 November have been formally identified as Jack Merritt, 25, of Cottenham, Cambridgeshire and Saskia Jones, 23, of Stratford-upon-Avon, Warwickshire.https://t.co/mPbMkXAhOy — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 1 декабря 2019 г.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Лондоне.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.

Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.

Как сообщали СМИ, за атаку на Лондонском мосту ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.