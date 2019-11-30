СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту

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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)* взяла на себя ответственность за атаку на Лондонском мосту, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство.
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
  • Reuters

В ИГ заявили, что нападение совершил один из их боевиков.

При этом никаких доказательств связи нападавшего с «Исламским государством» представлено не было.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал отказаться от практики условно-досрочного освобождения для террористов.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.

Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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