СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
- Reuters
В ИГ заявили, что нападение совершил один из их боевиков.
При этом никаких доказательств связи нападавшего с «Исламским государством» представлено не было.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал отказаться от практики условно-досрочного освобождения для террористов.
29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.
Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.