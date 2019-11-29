Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту

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Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.
Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту
  • Reuters

«По нашим данным, к телу подозреваемого было прикреплено фальшивое взрывное устройство», — заявил сотрудник полиции Нил Басу.

Ранее британская полиция подтвердила, что один человек был застрелен во время инцидента на Лондонском мосту.

По предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих. Пострадали несколько человек.

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