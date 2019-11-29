Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту
- Reuters
«По нашим данным, к телу подозреваемого было прикреплено фальшивое взрывное устройство», — заявил сотрудник полиции Нил Басу.
"We believe a device that was strapped to the body of the suspect is a hoax explosive device."— Sky News (@SkyNews) November 29, 2019
Met Police Assistant Commissioner Neil Basu gives a statement on the incident at London Bridge.
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Ранее британская полиция подтвердила, что один человек был застрелен во время инцидента на Лондонском мосту.
По предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих. Пострадали несколько человек.