Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

Reuters

«По нашим данным, к телу подозреваемого было прикреплено фальшивое взрывное устройство», — заявил сотрудник полиции Нил Басу. "We believe a device that was strapped to the body of the suspect is a hoax explosive device."



Met Police Assistant Commissioner Neil Basu gives a statement on the incident at London Bridge.



Follow live updates: https://t.co/3sizkwZd5Xpic.twitter.com/w2MthmTSFd — Sky News (@SkyNews) November 29, 2019 Ранее британская полиция подтвердила, что один человек был застрелен во время инцидента на Лондонском мосту. По предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих. Пострадали несколько человек.