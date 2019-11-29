Полиция прокомментировала инцидент в Лондоне

Британская полиция подтвердила, что один человек был застрелен во время инцидента на Лондонском мосту. В настоящее время Скотленд-Ярд расценивает преступление как связанное с терроризмом.

«На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. В качестве меры предосторожности мы рассматриваем его как связанный с терроризмом», — говорится в сообщении ведомства.

Там подтвердили, что один человек был застрелен полицией.

Ранее полиция Великобритании сообщила об инциденте на Лондонском мосту. По предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих, на месте происшествия могли пострадать до пяти человек.