Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены
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«Все причастные к этому преступлению, к этим атакам будут найдены и привлечены к ответственности», — сказал Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News.
"Anybody involved in this crime and these attacks will be hunted down and will be brought to justice"— Sky News (@SkyNews) November 29, 2019
Prime Minister Boris Johnson responds to the London Bridge attack.
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Ранее Скотленд-Ярд признал инцидент на Лондонском мосту терактом. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.
По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста.
В результате инцидента погибли два человека.