Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены

Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что власти найдут и накажут всех причастных к нападению на Лондонском мосту.

«Все причастные к этому преступлению, к этим атакам будут найдены и привлечены к ответственности», — сказал Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

"Anybody involved in this crime and these attacks will be hunted down and will be brought to justice"



Prime Minister Boris Johnson responds to the London Bridge attack.



Get live updates here: https://t.co/b0EsILlDU9pic.twitter.com/cnKumAHWsB — Sky News (@SkyNews) November 29, 2019

Ранее Скотленд-Ярд признал инцидент на Лондонском мосту терактом. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста.

В результате инцидента погибли два человека.