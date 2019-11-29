Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены

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Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что власти найдут и накажут всех причастных к нападению на Лондонском мосту.
Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены
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«Все причастные к этому преступлению, к этим атакам будут найдены и привлечены к ответственности», — сказал Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Ранее Скотленд-Ярд признал инцидент на Лондонском мосту терактом. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста.

В результате инцидента погибли два человека.

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