Два человека скончались после теракта в Лондоне

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Два человека погибли в результате теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщили в полиции Великобритании.

«Я вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались», — сказала журналистам комиссар полиции Лондона Крессида Дик.

Ранее Скотленд-Ярд классифицировал инцидент на Лондонском мосту как теракт. В полиции сообщили, что на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста. Пострадали несколько человек.

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