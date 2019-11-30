Джонсон призвал отказаться от практики УДО в отношении террористов

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране пора отказаться от применения практики условно-досрочного освобождения в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе террористов.
Джонсон призвал отказаться от практики УДО в отношении террористов
  • Reuters

«Я уже давно говорил, что считаю ошибкой возможность условно-досрочного освобождения для осуждённых, совершивших серьёзные и жестокие преступления. Нам очень важно избавиться от этой привычки и обеспечить адекватные тюремные сроки для опасных преступников и особенно для террористов», — заявил он в эфире Sky News по итогам посещения места теракта на Лондонском мосту.

Джонсон также рассказал, что в связи с инцидентом полиция усилит патрулирование и по всей стране порядок будут охранять ещё 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что теракт на Лондонском мосту совершил ранее судимый за связи с террористами 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного полицией терактом, погибли два человека.

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