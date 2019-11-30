Елизавета II выразила соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокие соболезнования семьям погибших в результате нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих на Лондонском мосту.

«Мы с принцем Филиппом были опечалены, когда услышали о террористической атаке на Лондонском мосту. Мы направляем наши мысли, молитвы и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких и кого затронуло вчерашнее ужасное нападение», — приводит её сообщение Букингемский дворец.

Елизавета II также поблагодарила полицию и экстренные службы, а также обычных граждан, которые проявили мужество, помогая и защищая других.

Ранее по всей Британии приспустили флаги на правительственных зданиях в память о жертвах теракта на Лондонском мосту.

29 ноября мужчина напал с ножом на прохожих в районе Лондонского моста, двое из которых впоследствии скончались.