Елизавета II выразила соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне
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«Мы с принцем Филиппом были опечалены, когда услышали о террористической атаке на Лондонском мосту. Мы направляем наши мысли, молитвы и глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких и кого затронуло вчерашнее ужасное нападение», — приводит её сообщение Букингемский дворец.
Елизавета II также поблагодарила полицию и экстренные службы, а также обычных граждан, которые проявили мужество, помогая и защищая других.
Ранее по всей Британии приспустили флаги на правительственных зданиях в память о жертвах теракта на Лондонском мосту.
29 ноября мужчина напал с ножом на прохожих в районе Лондонского моста, двое из которых впоследствии скончались.