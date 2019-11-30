В Британии приспустили флаги в память о жертвах теракта в Лондоне
- Reuters
«Флаги на зданиях правительства Великобритании будут наполовину приспущены в субботу, 30 ноября, в память о тех, кто потерял свои жизни, и всех тех, кого коснулось нападение на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что местные власти и другие организации могут также последовать данной рекомендации.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением вооружённого человека в районе Лондонского моста, жертвами которого стали двое прохожих.
По информации Reuters, имя застреленного полицией нападавшего Усман Хан.
Он проживал в графстве Стаффордшир и ранее был судим за связи с террористами.