В Британии приспустили флаги в память о жертвах теракта в Лондоне

Короткая ссылка
В Великобритании приспустили государственные флаги на правительственных зданиях в знак памяти о жертвах теракта на Лондонском мосту, сообщила пресс-служба британского кабмина.
В Британии приспустили флаги в память о жертвах теракта в Лондоне
  • Reuters

«Флаги на зданиях правительства Великобритании будут наполовину приспущены в субботу, 30 ноября, в память о тех, кто потерял свои жизни, и всех тех, кого коснулось нападение на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что местные власти и другие организации могут также последовать данной рекомендации.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением вооружённого человека в районе Лондонского моста, жертвами которого стали двое прохожих.

По информации Reuters, имя застреленного полицией нападавшего Усман Хан.

Он проживал в графстве Стаффордшир и ранее был судим за связи с террористами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить