Макрон выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением вооружённого ножом человека на прохожих в районе Лондонского моста, в результате которого погибли два человека.
Макрон выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
  • Reuters

«Мои мысли с британским народом, жертвами нападения и их близкими после теракта в центре Лондона. Я решительно подтверждаю нашу приверженность вместе бороться против тех, кто хочет добраться до нас с помощью террора и насилия», — написал он в Twitter.

По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста. В результате инцидента погибли два человека.

Скотленд-Ярд признал данный инцидент терактом. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

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