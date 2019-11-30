Макрон выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с нападением вооружённого ножом человека на прохожих в районе Лондонского моста, в результате которого погибли два человека.

Reuters

«Мои мысли с британским народом, жертвами нападения и их близкими после теракта в центре Лондона. Я решительно подтверждаю нашу приверженность вместе бороться против тех, кто хочет добраться до нас с помощью террора и насилия», — написал он в Twitter. Mes pensées accompagnent le peuple britannique, les victimes et leurs proches, après l'attaque terroriste survenue en plein cœur de Londres. Je redis avec force notre détermination à lutter ensemble contre ceux qui veulent nous atteindre par la terreur et la violence. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 30, 2019 По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста. В результате инцидента погибли два человека. Скотленд-Ярд признал данный инцидент терактом. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.