Трамп выразил соболезнования Джонсону из-за теракта в Лондоне

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Лондоне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне», — указали в администрации американского лидера.

Отмечается, что два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3—4 декабря.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.

Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.